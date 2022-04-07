Mustafa Gültepe yeniden İHKİB Başkanlığına seçildi

Türk hazır giyim sektörünün önemli kuruluşlarından İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Başkanlığına Mustafa Gültepe yeniden seçildi. İHKİB Olağan Genel Kurulu'ndaki seçimde, Mustafa Gültepe'nin listesi 1055 oyla yarışı önde tamamladı.

Gültepe, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, hazır giyim ihracatçısının büyük bir olgunlukla tercihini ortaya koyduğunu söyledi. Genel kurula katılarak oy kullanan tüm delegelere teşekkür eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kilogram birim fiyatımızı 40 dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

“Yarış bitti, şimdi çalışma ve birlik zamanı. Bizi geleceğe taşıyacak büyük dönüşüm için yola çıkıyoruz. Orta vadede kilogram birim fiyatımızı 40 dolara, ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarma hedefini önümüze koyduk. Bütün çalışmalarımızı bu temelde kurguluyoruz. Yenilikçi, üretici, küresel rekabet gücü çok daha yüksek bir sektör inşa ediyoruz. Sektörü sürdürülebilir yeşil üretim, dijital tedarik ve değer zinciri temelinde yeniden konumlandırıyoruz. Değişen ortamda daha fazla yer edinmek; kalıcı olmak için çalışıyoruz. Yeni vizyonumuzla ihracatçılarımıza daha çok dokunacağız, daha çok destekleyeceğiz ve tüm sektörü dönüştüreceğiz.”

İHKİB'de 4 yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri şöyle açıklandı:

HKİB Yönetim Kurulu

Başkan

Mustafa Gültepe

Asil Üyeler

Urfi Akbalık

Jale Tunçel

Mustafa Paşahan

İsmail Kolunsağ

Nejdet Ayaydın

Selçuk Mehmet Kaya

Nazım Kanpolat

Hikmet Ünal

Barış Eraslan

Mithat Samsama

Yedek Üyeler

Ayhan Onat

Nuri Yüksel

Haldun Bozdemir

Kübra Orakçıoğlu

Mustafa Akçay

Hilal Suerdem

Gülsen Azimi

Gülsen Kayabaşı

Bünyamin Yevlal

Mahmut Ekmen

İHKİB Denetim Kurulu

Asil Üyeler

Ercan Hardal

Burak Tanrıverdi

Okyay Mızrak

Yedek Üyeler

İlker Karataş

Celil Ayan

İbrahim İsaoğlu