Mustafa Gürsel: "Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız"

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bandırmaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maçın ilk yarısında kontrollü oynadı iki takım da. Pozisyonsuz geçti. İkinci yarının başında duran toptan yediğimiz gole geriye düştük. Ondan sonraki süreçte sakatlıklar yaşamamız, eksik duruma düşmemiz yaptığımız hamlelerin de yeteri kadar cevap alamamamıza neden oldu. Sonuçta lig maçı değil. Bunun bilincindeyiz. Tur maçının ilk ayağı gitti. Rövanşı sahamızda oynayacağız. Kafamızda bazı planlar var. Seyircimiz ve atmosferimiz önünde bütün avantajlarımızı kullanmaya çalışacağız. Finale bir adım kaldı. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın

