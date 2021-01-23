Mustafa Kaplan: 'Çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Kaplan, ”Bugün de burada puan almak istedik ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz. Öncelikle Übeyd'i kazandığımız için mutluyuz. Çünkü daha önce bir maç oynatmıştık, çok sıkıntılı bir süreçti Übeyd için. Ama bugün kalede güven veren bir Übeyd vardı. Gençlerbirliği adına sevindirici bir olay oldu bu. Maça gelince de iki açıdan bakmak istiyoruz. İlk yarı biz kapanarak maçı iyi götürdüğümüz dönemlerde çabuk hücuma çıkarak bir maç oynamak istemiştik ama yine bize yakışmayacak şekilde bir gol yedik. Sonrasında ikinci yarıda riskler aldık, iki forvete döndük. Aldığımız risklerden de tam dengeledik, istediğimiz gibi giderken kontradan yediğimiz bir gol, yine yaptığımız bireysel bir hatanın sonucu...

Yani bu tip golleri yemememiz lazım, yediğiniz zaman da çıkarmak biraz zor oluyor. Ama yine penaltıdan sonra onun öncesinde yine iyi bir Gençlerbirliği vardı. İyi pozisyon üreten bir takımımız vardı. Üçüncü bölgede Stancu ve Ayite'yi aldıktan sonra İlker'i de oyuna sokarken daha iyi bir oyunumuz oldu. Ama kaybettik üzgünüz, kazanan takımı kutluyoruz, maçın hakemlerini kutluyoruz. Biz Gençlerbirliği olarak çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım. Özellikle üçüncü bölgedeki oyuncularımızın da fizik gücü artırarak önümüzdeki maçlarda daha iyi bir takım izlettirmek ve puan almak için bir şeyler yapmamız lazım bunun da bilincindeyiz“ ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik - Yunus Emre Kartal - Cem Geçim

