Mustafa Kaplan: 'İçimizde bazı arkadaşlar var onların günü geldi diye düşünüyorum'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Zorunlu olmasa şuraya gelmek bile içimden gelmiyor. Konuşacak bir şey yok. Maça iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. İlk 15 dakikada öne de geçebilirdik. Maçın genelinde iyi oynayan pozisyon üretebilen bir Gençlerbirliği var. Girdiği pozisyonları kaçıran bir takımımız var. Hiç olmayacak pozisyonda gol yiyen bir takımımız oldu. Üzgünüm konuşacak kelime bulamıyorum. Yine de soyunma odasında takımımı kutladım. Ama içimizde bazı arkadaşlar var, onların günü geldi diye düşünüyorum. Örneğin Sessegnon kendini yırtıyor, tersi adam adım atmıyor. İkinci yarıda çok iyi oynayan takımımız var. Son vuruşlarda beceriksiz kaldık. Geçen hafta pozisyonları gole çevirdik, bu hafta çeviremedik. Son dakikadaki penaltı golü için bir şey demiyorum. Başkanı ve camiayı üzdüğüm için üzgünüz. Denizlispor maçını kaybetmememiz, kazanmamız gerekiyordu. Bu sebepten üzüntülüyüm” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kartal - Cem Geçim