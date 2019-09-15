İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Kaplan: 'İyi oynayarak kazandığımız puan için mutluyuz'

Mustafa Kaplan: 'İyi oynayarak kazandığımız puan için mutluyuz'
Mustafa Kaplan: 'İyi oynayarak kazandığımız puan için mutluyuz'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kazanabilecekleri maçtan 1 puan aldıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kazanabilecekleri maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Doksan dakika boyunca sahada iyi mücadele eden iki takım vardı. Bugün belki ilk puanımızı aldık ama kazanabileceğimiz bir maçtı. Üretkenliğimiz çok iyiydi. Geriye düşerek beraberliği yakalamak bizim için sevindirici oldu. Belki son dakikalarda üçüncü golü de bulabilirdik. İyi bir Gençlerbirliği vardı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Gençlerbirliği olacağını söyleyebilirim. Bugün hem iyi oynayarak, hem de geriden gelerek iki gol atarak bir puan aldığımız için mutluyuz. Aldığımız ilk puan camiamıza ve bizlere hayırlı olsun. Oyuncu grubumu kutluyorum. Son dakikaya kadar maçı hiç bırakmadılar. Gençlerbirliği iyi oyunculardan kurulu iyi bir aile. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda üç puanlar alarak camiamızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ersen Küçük

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.