İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Kaplan: 'Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum'

Mustafa Kaplan: 'Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum'
Mustafa Kaplan: 'Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum'

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe’ye 5-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, “Yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Farklı bir sayfa açmak istedik. Ama bugün ne yazık ki özellikle yaptığımız bireysel hatlardan dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yediğimiz 3 golde çok büyük bireysel hatalarımız oldu. Maçın kırılma anı ise 1-1 içeri girecekken yaptığımız bireysel hatadan gelen penaltı, soyunma odasına 2-1 girmemize sebep oldu. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Çünkü sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Fizik güçleri düşük oyuncularımız vardı. Milli takımdan son gün bize katılan arkadaşlarımız oldu. Bunları düzeltip önümüzdeki maça bakacağız. Herkesten camia olarak alınan 5-1'lik mağlubiyetten dolayı herkesten özür diliyoruz” diye konuştu.

Yunus Emre Kartal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.