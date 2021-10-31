İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mustafa Karagöl'ün acı günü

Mustafa Karagöl'ün acı günü
Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Karagöl'ün acı günü - Tıkla İzle

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, bir süredir tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Karagöl'ün cenazesi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Veli Karagöl'ün cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi de çelenk gönderdi.

Şaban Konyar
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.