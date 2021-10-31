Mustafa Karagöl'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün babası Veli Karagöl, bir süredir tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti. Karagöl'ün cenazesi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Köy camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Veli Karagöl'ün cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi de çelenk gönderdi.

Şaban Konyar

