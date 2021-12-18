İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti

Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti
Mustafa Muhammed 5. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da beraberlik golünü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed attı. Mücadelenin 88. dakikada Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammed kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsini ligde kaydetti. Mücadeleye yedeklerde başlayan Mustafa Muhammed 66. dakikada Mbaye Diagne'nin yerine oyuna girdi.

Oğuzhan Ort

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.