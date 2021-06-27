Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelirken, maçın başında sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed sakatlandı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mısırlı futbolcu, müsabakanın 4. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından şut çektikten sonra kendini yere bıraktı ve sol dizini tuttu.

Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşında futbolcu oyuna devam etmedi. Teknik Direktör Fatih Terim, Muhammed yerine Ali Yavuz Kol'a görev verdi.

Oğuzhan Ort

