İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Muhammed sakatlandı

Mustafa Muhammed sakatlandı
Mustafa Muhammed sakatlandı

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 4. dakikasında sakatlandı ve yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelirken, maçın başında sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed sakatlandı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mısırlı futbolcu, müsabakanın 4. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından şut çektikten sonra kendini yere bıraktı ve sol dizini tuttu.

Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşında futbolcu oyuna devam etmedi. Teknik Direktör Fatih Terim, Muhammed yerine Ali Yavuz Kol'a görev verdi.

Oğuzhan Ort
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.