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Mustafa Muhammed'den 4. maçında 4. gol

Mustafa Muhammed'den 4. maçında 4. gol
Mustafa Muhammed'den 4. maçında 4. gol

Galatasaray’ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4. resmi maçında 4. golünü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 1’ini ise Ziraat Türkiye Kupası’nda attı.

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, yeni takımı ile çıktığı 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. İlk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan 23 yaşındaki futbolcu penaltıdan gol buldu. Fenerbahçe derbisinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Muhammed, Alanyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Mustafa Muhammed son olarak Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi ve 4 resmi maçta 4 gole ulaştı.

Muhammed'den kahveli sevinç

Kasımpaşa maçında galibiyetini getiren golü kaydeden Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed golü attıktan sonra kahve işareti yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golü Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'den geldi. Müsabakanın 89. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 23 yaşındaki futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Muhammed golden sonra kahve işareti yaparak gol sevincini yaşadı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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