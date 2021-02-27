Mustafa Muhammed'den 6. maçında 6. gol

Galatasaray'ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü futbolcu Mustafa Muhammed, gollerine BB Erzurumspor maçında da devam etti. 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 38 ve 45. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Muhammed, böylece sarı-kırmızılılar ile oynadığı 6 maçta 6. gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde, 1'ini de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Mustafa Muhammed 86. dakikada yerini Radamel Falcao'ya bıraktı.

Başarılı futbolcunun gollerinden sonra stadyumun hoparlöründen Mira Moufarrej adlı sanatçının Ya Mustapha şarkısı çaldı.

Oğuzhan Ort