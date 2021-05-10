Mustafa Muhammed'in durumu yarın belli olacak

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed de dahil edildi. Beşiktaş maçının son anlarında sakatlanan Muhammed son yapılan antrenmanda tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim ile Takım Doktoru Yener İnce'nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi.

Maç saatine kadar durumu takip edilecek Mustafa Muhammed'in kadroya alınıp alınmayacağı yarın netleşecek.

Oğuzhan Ort

