Mustafa Pektemek Kasımpaşa'da

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve mukavelesi elinde bulunan Mustafa Pektemek'in yeni adresi beli oldu. 30 yaşındaki tecrübeli golcü, İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Pektemek, lacivert-beyazlı ekiple mukaveleyi, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende attı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı takımla 18 maça çıkan Pektemek, süre aldığı bu maçlarda 5 gol, 3 de asist üretti.