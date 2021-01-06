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Mustafa Sandal akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı

Mustafa Sandal akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı
Mustafa Sandal akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı

Sanatçı Mustafa Sandal, sözleşmesi bittikten sonra fotoğrafını izinsiz olarak kullanmaya devam eden akaryakıt şirketine açtığı davayı kazandı. Mahkeme akaryakıt şirketinin 51 bin 398 TL tazminatı faiziyle birlikte Mustafa Sandal’a ödemesine karar verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bir akaryakıt şirketine sözleşmeleri bitmesine rağmen fotoğraflarını ve afişleri reklam amacı ile kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada ünlü şarkıcı Sandal, akaryakıt şirketinin kendisine izinsiz kullanım için 65 bin TL tazminat ödemesini talep etmişti. Davalı akaryakıt şirketinin avukatları ise, istasyonlardan Mustafa Sandal ile ilgili görsellerin kademeli olarak kaldırılması gerektiğinin bildirildiğini, her istasyonun ayrı bir yönetimi olduğunu ve kendi faaliyetlerinden sorumlu olduğunu belirtmişti. Şirketin bir kusuru olmadığını belirten BP avukatları, davanın reddedilmesini talep etmişti.

Olaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme Mustafa Sandal'ı haklı buldu. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 51 bin 398 TL tazminatın yasal faiziyle birlikte BP'den alınıp ünlü sanatçıya ödenmesine karar verdi.

Melike İnal
 

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