Mustafa Sarıgül: 'Muhalefet partileri, bugüne kadar iktidara alternatif olamadılar'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, beraberindeki partililer ile birlikte Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkiinde Türkiye Değişim Partisi Ordu İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılış programına katıldı. Parti binasının açılışının ardından binanın toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı sonrası konuşma yapan Sarıgül, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık konularına değindi.

“Fındık ulusal bir üründür”

Ordu ve Giresun'da, fındığın dünya üretiminin yüzde 70'nin yapıldığını belirten Sarıgül, “Binlerce işletmede binlerce aile fındık üretimi yapıyor. Bu sayı yaklaşık olarak doğrudan 2,5-3 milyon yurttaşımızı, dolaylı olarak da 10 milyon yurttaşımızı ilgilendiriyor. Ordu'da köylerde başka iş yok, başka gelir yok. Fındıktan ekmek yiyenler sadece bahçe sahipleri değil. Mevsimlik işçi fındıktan ekmek yiyor, tüccar fındıktan ekmek yiyor, imalatçı fındıktan ekmek yiyor, ihracat yapan fındıktan ekmek yiyor. Bu firmaların yüzde 50'si Ordu ve Giresun'da iş yapıyor. Fındık sadece Ordu'nun, Giresun'un değil, fındık ulusal bir üründür. Bu kadar büyük bir sektör artık siyasi partilerin oy avcılığından çıkarılmalıdır. Hiç kimse artık fındık üzerinden siyaset yapamayacak” dedi.

İktidar ve muhalefet açıklaması

“Mevcut iktidara karşı güven giderek azalıyor. Artık mevcut iktidar yoruldu” diyen Sarıgül, “Heyecanları bitti ama karşılarında iktidarı teslim alacak bir siyasi parti yoktu çünkü muhalefet partileri bugüne kadar iktidara alternatif olamadılar. Vatandaşımız şu soruyu soruyordu evet bugünkü iktidar yoruldu, bugünkü iktidarın heyecanı bitti ama biz ülkeyi kime teslim edeceğiz? Evet bugün Ordu'da, Karadeniz'de bu tabloyu gördükten sonra onurla ve gururla diyorum ki, yurttaşlarım gözünüz aydın olsun, artık iktidar yoruldu, anahtarı teslim alacak olan Türkiye Değişim Partisi bugün itibariyle bismillah diyerek Karadeniz'den yola çıkıyor” şeklinde konuştu.

Sarıgül, konuşmasının ardından Türkiye Değişim Partisi Ordu İl Başkanı İlhan Kaya'ya mazbatasını takdim etti.

Selim Kuşcu

