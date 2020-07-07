Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimi yapıldı. Mustafa Şentop 557 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 328 oyu alarak yeni dönemde TBMM Başkanı seçildi.
SEÇİMİN İKİNCİ TUR SONUÇLARI
İkinci tur başlangıcında İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylıktan çekildi. TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda 4 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 329, Haluk Koç 133, Erol Katırcıoğlu 53, Hüseyin Filiz 36 oy aldı.
SEÇİMİN İLK TUR SONUÇLARI
TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda 5 aday da çoğunluğu sağlayamadı. Mustafa Şentop 324, Haluk Koç 131, Erol Katırcıoğlu 50, Hüseyin Filiz 34, Erkan Baş 9 oy aldı.
Ahmet Umur Öztürk