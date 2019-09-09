‘Müstakbel Aile' filminin çekimleri Kıbrıs'ta devam ediyor

KKTC çekimleri gerçekleşecek olan ‘Müstakbel Aile' isimli film ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan İlker Ayrık, Kıbrıs'ı çok beğendiğini, geçtiğimiz yıl bahar şenliklerinde de Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirdiğini ve çok keyif aldığını söyledi.

Birçok ünlü isim bir arada

Filmde Erdal Özyağcılar, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin olduğunu söyleyen Ayrık, alanında deneyimli kişiler ile çalışacaklarını ifade etti. Ayrık, gerçek anlamda Kıbrıs kültürünü tanıtan bir film çekeceklerini ve KKTC'nin güzelliklerini ön plana çıkaracaklarını söyleyerek, KKTC'nin bakir kalmış doğal güzelliklerinin fazla olduğunu söyledi.

Aynı anda birçok ülkede vizyona girecek

Sinema filminin Türkiye'de gösterime girmesi ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerde de vizyona gireceğini aktaran Ayrık, söz konusu filmin KKTC'nin tanıtımına da katkıda bulunacağını ve KKTC'de de bir gala düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Filme destek olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise, Kıbrıs tarihi ve yapısını tanıtacak olan film projesinin gerçekleşecek olmasından dolayı İlker Ayrık ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sunarak başarılar diledi.