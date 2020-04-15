Muş'taki iki köyde karantina sona erdi

Muş'taki 6 köy ve bir mezrada bazı vatandaşların korona virüsü testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantina uygulanmıştı. 14 günlük sürenin ardından merkeze bağlı Yazla ve Alagün köylerinde karantina sona erdirilirken, hayat sosyal mesafe ve korona virüs tedbirleri kapsamında normale döndü.

Öte yandan, merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Korkut ilçesine bağlı Güneyik, Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı, Demirkapı ile Malazgirt'in İyikomşu köylerinde ise karantina devam ediyor.

Uğur Ulu