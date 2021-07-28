İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muş'taki ilk evlat buluşması, eylem yapan annelere umut oldu

Muş'taki ilk evlat buluşması, eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, eylem yapan annelere umut oldu

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

Aylardır HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturan annelerin eylemi sonuç vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta bir annenin evladına kavuşması, nöbete devam eden annelere umut oldu.

Parti binası önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler; "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi.

“Eylemimiz sonuç verdi, bir anne evladına kavuştu”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan annelerden Şahinaz Özcan, aylardır eyleme devam ettiklerini ve çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Geçen hafta bir gencin gelip polise teslim olduğunu anımsatan Özcan, “Biz o çocuğun teslim olmasından çok umutlandık. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir umudumuz olur. Allah devletimizden, polisimizden razı olsun bize yardımcı oluyorlar. Umarım bizim oğlumuzda bizi burada eylem yaparken görüp gelir. Biz oğlumuzu bekliyoruz. Geçen hafta bir genç annesini eylem yaparken görüp teslim oldu. Buradaki eylemimiz sonuç verdi” dedi.

“Son çocuk dağdan ininceye kadar eyleme devam edeceğim”

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan annelerden 65 yaşındaki Gülbahar Teker ise “Burada eyleme devam ediyorum, korkmuyorum. Bir çocuk gelip teslim oldu sanki bütün çocuklar teslim oldu gibi sevindik. Bir çocuk dağda kalıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ne PKK'dan, ne de HDP'den korkmuyorum. Muhammet oğlum gel devlete teslim ol. Ceza yok. Devlet güçlüdür. Burada seni bekliyorum. Eylemimiz sonuç verdi ve çok şükür bir çocuk geldi. O gelen çocuk sanki benim çocuğum. Fark eden bir şey yok” diye konuştu.

Anne Gülbahar Terek, yaptığı konuşmanın ardından gözyaşlarına boğularak HDP binasına yürüdü. Anne Teker'i, polisler güçlükle sakinleştirdi. Gözyaşları arasında HDP'ye lanet okuyan anne, oğluyla birlikte oturduğu merdivenlerde ‘kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı attı.

Uğur Ulu
 

İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP ve CHPye tepki Evlat nöbeti tutan ailelerden HDP ve CHP'ye tepki
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor Evlat nöbetindeki annelerin direnişi devam ediyor
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu Evlat nöbetinde bir aile daha evladına kavuştu
İLGİLİ HABER
İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı İki teröristin örgütten kaçarak teslim olması evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu Evlat nöbeti tutan iki ailenin daha çocukları teslim oldu
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKKdan almakta kararlı Evlat nöbetindeki aileler, evlatlarını PKK’dan almakta kararlı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.