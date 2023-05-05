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Müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Antalya’da iki katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında, biri yaşlı iki kadın dumandan etkilendi, bir muhabbet kuşuysa telef oldu.

Müstakil evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Tıkla İzle

Yangın, dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4820. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evin üst katında çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Songül Kantarcı'nın oturduğu evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler oturma odasını bir anda sararken, Kantarcı çocuklarını alıp dışarıya çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü.

İki kişi dumandan etkilendi, muhabbet kuşu kafesinde telef oldu

Yangında dumandan etkilenen Songül Kantarcı ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra kontrol için hastaneye kaldırılırken, yanan evin bitişiğinde yaşayan ve yine dumandan etkilenen Safiye Kapan adlı yaşlı kadın da, sağlık ekipleri tarafından ev içerisinde tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evde ise Kantarcı'nın kafes içerisindeki muhabbet kuşu telef oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Suat Metin

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