İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müstakil evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

Müstakil evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı
Müstakil evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

 Afyonkarahisar'da 2 katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dar sokaklarda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevler diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.

Müstakil evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Yangın; Afyonkarahisar Burmalı Mahallesi Arapmescid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin bacasından çatısına sıçrayan alevler binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin çabası sonucu alevler yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Hayati Kanat
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.