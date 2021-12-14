Müstakil evde elektronik eşyalar bomba gibi patladı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi Gülbahçesi Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evin içerisindeki odada bulunan bilgisayar ve çok sayıda elektronik eşya henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından odada yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşlar bomba patladığı sanarak korku içerisinde durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Oda içeresinde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri oda içeresinde yaptığı incelemede, herhangi bir patlayıcı düzenek olmadığını patlamanın bilgisayardan ve elektronik eşyalardan dolayı meydana geldiğini değerlendirdi.

Patlama sesi duyduklarını dile getiren mahalli sakini Rojhad Kaymaz,”Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi

Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği odada bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye

