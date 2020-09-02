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Müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı

Müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı
Müstakil evde gaz sıkışması sonucu patlama: 6 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen ufak çapta patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3870. Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre gaz sıkışması sonucu ufak çapta patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından evde yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangında evde bulunan D.M. (45), Ş.M. (15), G.M. (21), M.M. (17), İ.M. (19) ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç
 

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