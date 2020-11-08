Müstakil evin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Demiraslan'a ait 2 katlı müstakil bir evin zemin katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ve evde kimselerin olmadığı bir anda çıkan yangını fark edenler itfaiyeyi arayıp yardım istedi. O anlarda kısa süreli panikte yaşandı. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar da vatandaşlar ilaç tankerlerinden su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir orman arazözü ile yangına müdahale edildi. Depodaki ahşap ve plastik limon sandıklarının tamamı yanarken, maddi hasar oluştu.

Yangın çıkan bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri ise fenalaştığı öğrenilen bir kadını ambulansa alarak ayakta müdahalede bulundu. Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Hüseyin Yıldız

