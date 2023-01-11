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Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı

Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı
Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı

Antalya’da bir taksi sürücüsü, müşteri gibi aracına binen bir şahsın kaldırım taşlı saldırısına uğradı. Olay anları taksi içerisinde bulunan kameraya yansırken, kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Müşteri gibi bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün gece saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan, Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen H.Ş., Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra şahıs, yanında getirdiği ve ayaklarının yanına sakladığı kaldırım taşı işe taksi sürücüsüne saldırdı. Taksi sürücüsü kendisini korumaya çalışırken, saldırgan şahıs elindeki taşla vurmaya devam etti.

Ertuğrul Gün

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