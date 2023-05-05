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Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı

Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı
Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı

Gaziantep'te mağazaya müşteri gibi gelen bir şahıs, o esnada mağazada alışveriş yapan başka bir müşterinin bebek arabasında bulunan cep telefonunu çaldı. Şüpheli şahsın telefonu çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri olarak gelen bir şahıs, o esnada mağazada alışveriş yapan başka müşterinin bebek arabasının cebinde bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı. Şüpheli şahsın, el çabukluğuyla telefonu çaldıktan sonra koşar adımlarla uzaklaşma anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Said Vakkas Yağcı

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