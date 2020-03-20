Müşteri hapşırdı mağaza karıştı

Olay, dün öğlen saatlerinde kent merkezindeki bir işyerinde yaşandı. İddialara göre, Mahmut Ay isimli esnafa Ankara'dan ziyarete gelen müşterisi fatura işlemi yapıldığı sırada hapşırdı. Bu sırada panik yaşayan ortamdakiler hızla sağa sola kaçıştı. Koltuğunda oturan esnaf Mahmut Ay ise refleksle montuna gizlenerek dakikalarca montunun altında bekledi. Montuyla yüzünü koruyan Ay, bir süre sonra montunun altından çıkarak işine devam etti.

"Esnaf olarak kendi yöntemimi kullandım"

Olup bitene anlam veremeyen müşterisi de hızla diğerleriyle birlikte dışarıya kaçmaya çalıştı. Tekrar içeriye gelenler müşteri ve diğerleri anlık stresle gülme krizine girdi. Yaşadığı ilginç olayı gazetecilere anlatan Mahmut Ay, "Bölge bayimiz geldi. Oturdu, konuşurken hapşırdı. Neticesinde öyle bir refleks gerçekleşti. Ben montuma sarıldım. Montumla yüzümü korudum. Gündemde zaten koronavirüs var. Biz de esnaf olarak kullandım. Kendisine kolonya kullandırdık. Hapşırınca ilginç bir olay çıktı. Olayın ardından dükkanda stresle gülme krizine girenler oldu" diye konuştu.

Ali Doğan Germekaş ise "Daha önce bir kedi videosu izlemiştim. Onun gibi cereyan etti. Kedinin biri hapşırınca diğerleri kaçışıyordu. Ben de onun gibi hızla olay yerinden uzaklaştım" diye ifade etti.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir - Barış Doğan

