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Müşteri, kasiyer kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Müşteri, kasiyer kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Müşteri, kasiyer kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Rusya’da bir müşteri tartıştığı kasiyer kadını yumrukladıktan sonra defalarca bıçaklayarak öldürdü ve kaçtı.

Rusya'nın Tula şehrinde bir marketten alışveriş yapan 35 yaşındaki müşteri bir üründeki anlaşmazlık nedeniyle markette çalışan kasiyer kadın ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada adam kasiyere hakaretler ederek marketten ayrıldı. Bir süre sonra markete geri dönen adam müşterilerin arasından geçerek kasiyer kadının üstüne yürüdü. Yumruklar attığı kasiyer kadın yere düştükten sonra cebinden ekmek bıçağını çıkaran şahıs kadını bıçaklamaya başladı. Markette bulunan bir müşteri ve başka bir kasiyer, adamın saldırısıyla birlikte kaçtı. Saldırgan ise kadını bıçaklamaya devam etti.

Kasiyer kadın yaşamını yitirdi 

Adamın saldırısıyla birlikte ne olduğunu şaşıran kadın bıçak darbeleriyle birlikte gücünü kaybetmeye başladı. Hareketleri yavaşlayan kadın bir süre sonra saldırgana direnemeyince şahıs elindeki bıçakla birlikte marketten kaçtı. Özbekistan uyruklu olduğu öğrenilen saldırganın kimliği, güvenlik kamerası üzerinden tespit edildikten sonra arama çalışmalarına başlandı. Rus polisi kısa bir süre sonra saldırganı yakaladı ve tutuklayarak cezaevine gönderdi. Kasiyer kadının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

Erhan Altıparmak
 

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