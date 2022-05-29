Müşteri kılığında mağazaya girdi, masadaki cep telefonunu ve kasadaki paraları çaldı

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk giyim mağazası işleten Suat Çandır, dışarıda genç yaşlardaki iki müşterisiyle ilgilendiği sırada fırsattan yararlanıp arkasından gizlice mağazaya giren hırsız, kasadaki paraları çaldıktan sonra masanın üzerindeki cep telefonunu da alarak kayıplara karıştı. Hırsızın mağazaya girip soygun yaptığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dışarıdaki müşterileriyle ilgilenen Çandır'ın arkasından hırsızın hızlıca içeri girdiği görülüyor. Hırsız, içeri girdikten sonra mağaza tezgahına bakıyor ve önce çekmecedeki paraları, ardından masanın üzerindeki cep telefonunu alıyor. Cep telefonunu ve parayı alan hırsız bir yandan da dışarıyı gözetleyerek yavaş ve temkinli adımlarla mağazadan çıkıyor. Belli bir süre sonra mağazasına giren Suat Çandır masanın üzerindeki telefonunu bulamıyor. Çekmecelere baktıktan sonra cep telefonunu bulamayan Çandır, başka bir telefon ile çalınan telefonunu arıyor.

"Cep telefonumun gitti, içindeki bilgiler önemliydi''

Maddi kaybından çok cep telefonunun içerisindeki bilgilerin önemli olduğunu söyleyen mağaza sahibi Suat Çandır, "İki tane genç arkadaş iş yerimize geldi. Çocuk için tişört istediklerini söylediler. Ben de fiyatını söyleyince biraz fazla dediler. Dışarıda daha uygun fiyata ürünlerimizin olduğunu söyledim. Onlar da dışarı çıktı. Ben de yardımcı olmak maksadıyla onlarla birlikte dışarı çıktım. Onlara ürünleri gösterirken arkamdan hırsızlığı yapan şahıs içeri giriyor. Cep telefonunu ve kasadaki bir miktar parayı alıyor ve ben dışarda müşteriyle ilgilenirken arkamdan gizli bir şekilde gidiyor. Girerken hiç görmedim. Fark ettikten sonra 'Acaba onlardan mı?' diye düşündüm ama kamera görüntülerinden ayrı kişiler olduklarını tespit ettik. Cep telefonum gitti ama benim için içindeki bilgiler önemliydi. Kasadan giden bir miktar para o kadar önemli değildi. 130-140 TL civarı para almış. Telefon ise 6 bin 300 TL idi. Müşteriler gittikten sonra telefonla bir yeri aramam gerekiyordu. Masanın üstüne baktım telefonu göremedim. Alt katta abdest aldığım bir yer vardı, oraya baktım, orada da bulamadım. Ardından masadaki diğer bir hatlı telefonla çaldırdım. Telefon çalıyordu ama hiç ses yoktu. O ara fark ettim, kamera görüntülerine baktım. Oradan ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Batuhan Altınbaş

