Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep telefonu çaldı

Olay Rize merkez sahil dolgu alanında bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryaya müşteri olarak gelen şahıs sonrasında hesabı ödeyerek dükkandan çıktı.

Daha sonra kimsenin olmadığını gördüğü işletmeye yeniden girerek masanın üzerinde bulunan önceden gözüne kestirdiği telefonu ve laptopu kendi koymuş gibi alarak hemen yan kısımda bulunan çantanın içerisine yerleştirdi. Çantayı sırtlayan şahıs işletmeden yürüyerek uzaklaştı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anını anlatan işletme görevlisi Ozan Arslan, müşteri gibi gelen şahsın cep telefonu ve laptopu koyduğu çanta ile çalma anını güvenlik kamerasından izlediklerini dile getirerek “Normal müşteri olarak gelmiştiler. Biz siparişlerini alarak işletmenin diğer tarafına geçtik. Sonra biraz daha oturduktan sonra kasaya gelip hesaplarını ödediler. Lavaboya gittiler. Biz o sıra karşıdaydık, burada kimse yoktu. Biraz zaman geçtikten sonra biz buraya geldik. Bir baktık ki laptop ile telefon yok. Sonra direk güvenlik kamerasına bakarak kimin yaptığını gördük ve direk polisi aradık. Buldu getirdiler malzemeleri” şeklinde konuştu.

Hasan Fehmi Demir

