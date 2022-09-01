İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi
Müşterilerin korkulu rüyası marketçi

Elazığ’da İzzetpaşa Mahallesi'nde market işleten bir kişi, dükkandan alışveriş yapan vatandaşlara bıçakla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Müşterilerin korkulu rüyası marketçi - Tıkla İzle

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı. Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

Yakup Sağlam - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

İLGİLİ HABER
Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı
İLGİLİ HABER
Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar Kazada darbettiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar
İLGİLİ HABER
Fatihte 3 şüpheli, husumetlisini önce silahla yaraladı, ardından bıçakla saldırdı Fatih'te 3 şüpheli, husumetlisini önce silahla yaraladı, ardından bıçakla saldırdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.