Müşterilerini iguana ile karşılıyor

Kafe işletmecisi Can Öcal'ın 'Co' ismini verdiği iguana, iş yerine gelen müşterilerin yoğun ilgisi ile karşılanıyor. Çocukluktan beri sürüngen hayvanlara ilgisi olduğunu belirten 26 yaşındaki Öcal, işlettiği kafeye 3.5 yıl önce iguana alma kararı verdi. Aldığı iguanaya 'Co' ismini veren Öcal, 3.5 yıldır işlettiği kafede iguanayı özenle büyütmeye başladı. 4.5 yaşına gelen ve 1 metre 15 santimetre boyuna ulaşan iguana, kafeye gelen müşterilerin ilgi odağı oldu.

İguana ile müşterilerini karşılayan işletme sahibi Öcal, iguana ile servis yapıyor. Bu durumu önceleri şaşkınlık ve endişe ile karşılayan müşteriler ise zamanla iguanaya alışıyor. 'Co' isimli iguana, zaman zaman müşterilerin masalarına da misafir oluyor. 'Co' isimli iguanaya müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini söyleyen işletme sahibi Can Öcal, “Sürüngen hayvanlara benim zaten ilgim vardı. Co'yu da arkadaşımda gördüm, çok sevdim. Onu arkadaşımdan 3.5 yıl önce aldım. O zamandan beri kafede besliyorum. İlk aldığımda bu kadar büyük değildi, zamanla bir metreyi geçti. Müşterilerimiz çok seviyor, tabii ürken de oluyor. Sevenler iguanayı alıyorlar, götürmek isteyen oluyor, tabii vermiyoruz. Müşterilerimizi iguana ile karşılıyoruz, siparişleri birlikte alıyoruz” dedi.

Bakımını özenle yaptıklarını anlatan Öcal, “Geçen yıllarda iguana yüksekten düşmüştü, ön sol ayağı kırılmıştı. Gerekli yerlere ameliyatını yaptırmıştık, şu an hiçbir sağlık sorunu yok. Beslenmesini de genelde sebze ve meyve ile yapıyor. Çileği çok seviyor. Şu anda 4.5 yaşında. Bakımı zor ama biz ilgilendiğimiz için zor gelmiyor. Tırnak kesiminden vitaminlerine ve besinlerine kadar dikkat ediyoruz ve onunla ilgileniyoruz” şeklinde konuştu.

Müşterilerden Büşra İrem Demir özellikle iguanayı sevmek için 3 yıldır kafeye geldiklerini söyleyerek “İguanayı çok seviyoruz, onu çok özlemiştik. Kocaman olmuş, çok tatlı. Daha önce farklı hayvanlar beslemiştim ama iguana sevgisi benim için ilk oldu. Arkadaşlarımdan genel anlamda seven de sevmeyen de var. Hayvan canlısı insanlar seviyor, onlar zaten iguanadan korkmuyorlar. Ben Kayseri'de yaşıyorum, iguanayı oralarda hiç görmemiştim. Yozgat'ta olması beni çok şaşırttı, Yozgat'ta sadece bu kafede var ve buraya sıklıkla geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Erdoğan Budak