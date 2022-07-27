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Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! MSB'den sert açıklama

Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! MSB'den sert açıklama
Musul Başkonsolosluğu'na saldırı! MSB'den sert açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı kınayarak, “Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" açıklamasını yaptı.

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırı düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sert bir şekilde kınanarak, sorumlulardan hesap sorulacağı vurgulandı. Açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve
sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için işbirliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" denildi.

Utku Şimşek

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