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Musul'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Musul'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 10 yaralı
Musul'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Irak’ın Musul kentinde bomba yüklü düzenlenen gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla, bölgedeki güvenlik güçlerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olay sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre kentin doğusundaki Müsenna semtinde gerçekleşen saldırıda 13 yaşında bir kız çocuk ile güvenlik güçleri mensubu 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamada ayrıca 10 kişinin de yaralandığını aktarıldı. 

Musul polisi ise bölgede büyük hasara yol açan patlamanın ardından güvenlik kordonu oluşturulduğunu, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.  

Abdulkadir Hacıoğlu

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