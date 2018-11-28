Musul'da enkazlardan çıkarılan ceset sayısı 2 bine yaklaştı

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında 3 yıldan fazla kalan Irak'ın Musul kentinde hala enkaz alından ceset çıkarılıyor. Irak Sivil Savunma ekiplerin tarafından yapılan açıklamada, kentin terör örgütü DEAŞ'ın kurtarılması ardından başlatılan arama çalışmalarında Eski Musul bölgesinde bugüne kadar yaklaşık bin 900 cesedin enkaz altından çıkarıldığını bildirdi. Cesetlerin kimliğinin tespit edilmediğini belirten Sivil Savunma ekipleri çoğunun terör örgütü üyelerine ait olabileceğini söyledi. Açıklamada enkaz altından çıkarılan cesetler arasında birçok sayıda kadın ve çocuğun olduğu ve bunların DEAŞ üyelerinin aileleri olduğunu ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde ilan ettiği devlete kattığı Musul, geçen yılın Temmuz ayında yaklaşık 100 gün süren operasyonun ardından kurtarılmıştı. Söz konusu operasyonlarda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu