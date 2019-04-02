Musul'da sudan çıkarılan ceset sayısı 4'e yükseldi

Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri üzerinde feribot batmış 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Kaybolan kişileri arama çalışmalarına Türk dalgıç ekipleri de destek veriyor. Türk dalgıçlar bugün 4'üncü defa ceset buldu. Musul güvenlik kaynakları, bugün 2 ceset bulan Türk dalgıçların 2 ceset daha sudan çıkardığını belirterek, cesetlerin kentin güneyindeki Hamamulalil bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Musul Adli Tıp Hastanesi, nehirden çıkarılan ceset sayısının 105'e ulaştığını açıkladı. Hastane Müdürü Hüseyin Vasik yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak'ın birçok bölgesinden gelen ekiplerin, kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Abdulkadir Hacıoğlu