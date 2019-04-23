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Musul'daki feribot faciasında ölü sayısı 122'ye yükseldi

Musul'daki feribot faciasında ölü sayısı 122'ye yükseldi
Musul'daki feribot faciasında ölü sayısı 122'ye yükseldi

Irak’ın Musul kentinde yaşanan feribot kazasının ardından bir kadın cesedi daha bulundu, ölü sayısı 122’ye yükseldi.

xIrak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta Dicle Nehri'nde bir feribot aşırı yükü taşıyamayarak alabora olmuş, yüzlerce insan nehir sularına kapılmıştı. Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir aydan fazladır Dicle nehrinde kaybolan cesetleri arama çalışmaları kapsamında kentin güneyindeki Dendan bölgesinde bir kadının cesedini bulduklarını kaydedildi. Son vaka ile birlikte ölü sayısı 122'ye yükseldi.
Öte yandan yaşanan felakette 60'dan fazla kişi sulara kapılarak kaybolmuştu.  

Abdülkadir Hacıoğlu

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