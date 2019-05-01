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Musul'daki feribot kazasında ölü sayısı 124'e yükseldi

Musul'daki feribot kazasında ölü sayısı 124'e yükseldi
Musul'daki feribot kazasında ölü sayısı 124'e yükseldi

Irak’ın Musul kentinde Mart ayında meydana gelen feribot kazası ardından arama çalışmalarını sürdüren Musul Sivil Savunma ekipleri nehirde 2 ceset daha bulundu, ölü sayısı 124’e yükseldi.

Irak'ın Musul kentinde Mart ayında Dicle nehrinde yaşanan feribot kazasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Musul Sivil Savunma Müdürlüğü, Musul kentinin güneyindeki Şora bölgesindeki nehir kıyılarında 20'li yaşlarında olduğu tahmin edilen 2 erkek cesedi bulunduğunu kaydetti. 

Musul kentinin Batı yakasından olan 2 çürümüş cesedin adli tıbba teslim edildiği bildirildi. Geçen 21 Mart'ta aşırı yük nedeniyle batan yolcu feribotta kaybedenlerin sayısı 124'ye yükselirken 60'dan fazla kişinin sulara kapılarak kaybolmuştu. 

Abdulkadir Hacıoğlu 

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