Mutant virüs görülen beldede ikinci kez kısmi kısıtlama başladı

Koronavirüs vakaları nedeniyle 23 Şubat ile 1 Mart tarihleri arasında Beğendik Mahallesi'ne giriş - çıkışlar kontrollü sağlanmıştı. Artan vakalar nedeniyle ikinci kez kısmi kısıtlamaya gidilen beldede jandarma ekipleri tarafından giriş - çıkışlarda önlem alındı.

Acil durum yoksa çıkışa izin yok

Beldede yapılan anonslu uyarıda, “Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, beldemizde artan vakalar sonucu, kısmi kısıtlamaya geçilmiştir. Beldemize girişler kontrollü yapılacak, çıkışlara ise izin verilmeyecektir. Acil durumlar ve hastalıklar olmadığı müddetçe beldemizden çıkışlar yapılmayacaktır. Sadece, sağlık çalışanları, gümrük memurları ve kolluk kuvvetleri çıkış yapabilecektir” denildi.

Hüseyin Tayyar

