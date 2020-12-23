Mutasyon sorusuna düşündüren cevap: 'Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz'

Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğraması üzerine başlayan tartışmalar sonrasında da Gaziantepliler sokakta yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Bulaş oranı daha yüksek olan virüsün mutasyona uğramış halinden sonra dünya yeniden sıkı tedbirleri konuşurken, Gaziantep'te çarşı ve sokaklarda oluşan görüntü ise ürkütücü boyuta ulaşıyor. İkazlara rağmen dışarıya çıkan vatandaşlar ise mutasyon ile ilgili soruya düşündüren şekilde cevap veriyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, mutasyon ile ilgili soruya kalabalığı göstererek, "Sokakta kimse maske takmıyor, umursamıyor. Hele şuraya bir bakın, eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi.

Resul Yanbul

