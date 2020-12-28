İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutasyona uğrayan Covid-19 Finlandiya'da tespit edildi

Mutasyona uğrayan Covid-19 Finlandiya'da tespit edildi
Mutasyona uğrayan Covid-19 Finlandiya'da tespit edildi

İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un yeni türü Finlandiya’da 3 kişide tespit edildi.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü bir ülkeye daha sıçradı. Finlandiya Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) ve Helsinki Bölgesi Hastanesi (HUS) yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Covid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün ülke genelinde 3 kişide tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, hastalardan birinin Kymanlaakso şehrinde ikamet ettiği ve yakın dönemde Doğu Avrupa'ya seyahat ettiği bildirildi. Virüsün tespit edildiği tüm hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altına alındıkları aktarıldı.

İngiltere'nin mutasyona uğrayan yeni Covid-19 türünü tespit ettiğini açıklamasının ardından Finlandiya-İngiltere arasında yapılan karşılıklı tüm uçak seferleri ocak ayının ilk haftasına kadar iptal edilmişti.

Finlandiya'da toplam vaka sayısı 35 bin 137'ye, toplam can kaybı ise 546'ya ulaştı.

Mehmet Yılmaz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.