İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mutasyona uğrayan korona virüs Polonya'ya sıçradı

Mutasyona uğrayan korona virüs Polonya'ya sıçradı
Mutasyona uğrayan korona virüs Polonya'ya sıçradı

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış korona virüs Polonya'da da görüldü. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, virüsün tespit edildiği kişinin karantina sürecini tamamladıktan sonra İngiltere'ye döndüğünü bildirdi.

İngiltere'de görülen ve daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edilen korona virüsün mutasyona uğramış türü yayılmaya devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 60 daha hızlı yayılan yeni tip korona virüsün Polonya'ya İngiltere'den gelen 1 kadında tespit edildiğini bildirdi. Bakan Niedzielski, "Bu kişi 22 Aralık'ta İngiltere'den gelmiştir, kendisinden numune alınmış ve izole edilmiştir. 23 Aralık'ta ise Krakow şehrindeki özel bir laboratuvarda yapılan testle bu kişide İngiltere'de tespit edilen korona virüs olduğu belirlendi" dedi. Şahsın zorunlu karantinasını tamamlamasının ardından İngiltere'ye döndüğünü aktaran Niedzielski, "Onunla birlikte kalan kişi de karantinasını tamamlamasının ardından Avusturya'ya gitti" diyerek mutasyona uğramış virüs konusunda ülkede durumun şimdilik kontrol altında gibi göründüğünü ifade etti.

Niedzielski, sınırların korona virüsün girişini engellemede bir bariyer olmadığını, mutasyona uğramış virüsün henüz tespit edilmemiş olsa da muhakkak ülkeye girmiş olduğunu belirtti.

Ölü sayısı 35 bin

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 6 bin 640 yeni vaka tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 464 bin 448'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 908'e yükseldi. Bugüne kadar aşılananların sayısı ise 644 bin 999 olarak açıklandı.

Ebru Orhan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.