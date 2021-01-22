Mutasyona uğrayan korona virüs Polonya'ya sıçradı

İngiltere'de görülen ve daha fazla bulaşıcı olduğu tespit edilen korona virüsün mutasyona uğramış türü yayılmaya devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski gerçekleştirdiği basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 60 daha hızlı yayılan yeni tip korona virüsün Polonya'ya İngiltere'den gelen 1 kadında tespit edildiğini bildirdi. Bakan Niedzielski, "Bu kişi 22 Aralık'ta İngiltere'den gelmiştir, kendisinden numune alınmış ve izole edilmiştir. 23 Aralık'ta ise Krakow şehrindeki özel bir laboratuvarda yapılan testle bu kişide İngiltere'de tespit edilen korona virüs olduğu belirlendi" dedi. Şahsın zorunlu karantinasını tamamlamasının ardından İngiltere'ye döndüğünü aktaran Niedzielski, "Onunla birlikte kalan kişi de karantinasını tamamlamasının ardından Avusturya'ya gitti" diyerek mutasyona uğramış virüs konusunda ülkede durumun şimdilik kontrol altında gibi göründüğünü ifade etti.

Niedzielski, sınırların korona virüsün girişini engellemede bir bariyer olmadığını, mutasyona uğramış virüsün henüz tespit edilmemiş olsa da muhakkak ülkeye girmiş olduğunu belirtti.

Ölü sayısı 35 bin

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre son 24 saatte ülkede 6 bin 640 yeni vaka tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 464 bin 448'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 908'e yükseldi. Bugüne kadar aşılananların sayısı ise 644 bin 999 olarak açıklandı.

Ebru Orhan

