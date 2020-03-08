Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Sancaktepe ‘de Safa Mahallesi Cami Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit ile apartman sakinleri arasında rögardan çıkan kötü kokudan dolayı tartışma çıktı. Apartmanda yaşayan A.Ö. ile müteahhit Ş.Ş. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı izleyen apartman sakinlerinin de araya girmesiyle tartışma giderek büyüdü ve silahlar konuştu. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan 3 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Öte yandan, kavgada kullanılan silahlara polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Halit Arslan