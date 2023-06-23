Mutfakta çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Apartmanın sekizinci katındaki bir dairenin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangına ilk olarak apartman sakinlerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmayınca itfaiye ekiplerinin çağrıldığı öğrenildi. Bölgeye gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis, elektrik ve doğal gaz ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Hem apartman da hem de mahallede oluşan kısa bir panik anından sonra mutfakta çıkan yangın söndürüldü.

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