“Mutlu Muzlar” Türkiye Pazarında: Ocak'tan itibaren raflarda yerini alacak

Topraksız dikey tarım, nesnelerin interneti yardımıyla akıllı seralar gibi teknolojik altyapılı akıllı tarım yatırımları yapan, İsviçre-Hindistan menşeili yatırım devi Pioneering Ventures, “DistriCo Anatolia” iştirakini kurarak Türkiye'ye giriyor.

Pioneering Ventures, tedarik zincirini tarladan sofraya kadar kontrol ederek, çeşitli markalarıyla yıl boyunca yüksek kaliteli gıda ürünlerinin tutarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlıyor. Entegre tedarik zincirleri ve inovasyon sistemleri ile Pioneering Ventures, gıda ekosistemlerinin dönüşümünü kolaylaştırmak ve gıda güvenliği sorunlarını çözmek adına çalışmalar sürdürüyor.

Şimdi ise yeni kurulan iştiraki “DistriCo Anatolia Meyve Sebze Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.” aracılığıyla, dünya çapında 12'den fazla ülkede piyasada olan üstün kalitedeki muz markası "Happy Banana" markasını Türkiye'ye getirdi.

Güvenli, sağlıklı, sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde yetiştirilen muzlar, Ocak 2021'den itibaren tüm şehirlerdeki Türk tüketicilerinin beğenisine sunulacak.

Kahvaltınıza tatlılık ve sağlık katmak veya arada atıştırmak için olgunlaşmış, besleyici ve lezzetli bir muz gibisi yoktur. Yeni kurulan DistriCo Anatolia da, üstün kaliteli "Happy Banana" markası ile tüm yıl boyunca Türk tüketicisine tam da bunu sunmayı hedefliyor. Orta Doğu ve Asya'da popüler bir marka olan "Happy Banana" yakında Türkiye'deki büyük süpermarketlerde satışa sunulacak.

DistriCo Anatolia CEO'su Majid Dolatkhah, şirketin pazara girişi hakkında şunları ifade etti; “Türk tüketicilerin gelişen damak tadı ile birlikte, üst düzey kalitedeki muz çeşitleri giderek daha fazla talep görüyor. Happy Banana markası da tüketiciler için harika bir seçenek sunuyor - muzlar sadece lezzetli, sağlıklı ve besleyici olmakla kalmıyor, tüketiciler aynı zamanda bir QR kod etiketini tarayarak satın aldıkları muzları, üretildikleri çiftlik seviyesine kadar izleyebiliyor. "

Hindistan'ın en büyük markalı meyve üreticisi ve ihracatçılarından biri olan ve 'Happy Banana' markasının asıl oluşturucusu, Pioneering Ventures grup şirketlerinden Desai Fruits Venture şirketinin CEO'su Marco Klinge ise şunları söyledi: "Happy Banana markası da dahil tüm 'Mutlu Meyveler' markalarımız; eşsiz kalite, tedarikte tutarlılık ve çiftçi dostu uygulama ilkelerini prensip edinmiştir. Hindistan ve Filipinler'deki 3.000'den fazla çiftçiyle ortaklık yapıyoruz ve üst kalite meyveler yetiştirmeleri ve tedarik etmeleri için en şekilde hazırlanmalarını ve donanımlarının bu yönde olmasını sağlamak için onları her adımda destekliyoruz. ‘Mutlu Meyvelerimizin' girdiğimiz tüm pazarlarda bu kadar popüler olmasının nedeni budur. Ocak ayında sevkiyat başladığında Türkiye'nin de bundan farklı olmayacağından eminiz."

Türkiye'de kurulan DistriCo Anatolia, Desai Fruits Venture'a yatırım yaparak bünyesine katan İsviçre-Hindistan menşeili teknolojik altyapılı gıda platformu Pioneering Ventures'ın bir iştiraki. Pioneering Ventures'ın kurucusu ve CEO'su Ron Pal, Türkiye'ye girişlerini memnuniyetle karşılayarak şunları belirtti: “Markalı gıda ürünleri iş kolumuzun global düzeydeki ayak izinin, özellikle Türkiye'deki kilit pazarlara ve Avrupa ve Batı Asya'daki diğer pazarlara doğru genişlediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin amacı, insanlara sürdürülebilir bir şekilde sağlıklı gıda sağlamak için gıda ekosistemini büyük ölçekte dönüştürmektir. Bunu, çiftlikten tüketiciye tedarik zincirinin her ayağını modernize ederek yapıyoruz. "Happy Banana" da insanlara ve dünyamıza büyük faydalar sağlayan ve markalı tüm ürünlerimiz için benimsediğimiz bu entegre yaklaşımın güzel bir örneği. Önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir şekilde üretilmiş yüksek kalitedeki çeşitli gıda ürünleriyle Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. ”

Şirketler grubunun hukuki danışmanlığını yürüten Matur&Ökten&Karayel-Keßler Hukuk Bürosu ortağı Av. Arb. Bahar Nalan Danış bu önemli yatırımla ilgili olarak şunları vurguladı: “Akıllı tarım teknolojisi yatırımları ile ekolojik ve sürdürülebilir tarım yatırımları yapan Pioneering Ventures grup şirketleri, DistriCo Anatolia firmasını kurarak ve prestijli Happy Banana markasını getirerek Türkiye'ye giriş yaptı. Bu yatırım; Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan, ülkemizi de etkisi altına alan ve birçok şirketin küçülmesine neden olan küresel bir ekonomik kriz döneminde, 2020 yılında gerçekleşmesi itibariyle Türk ekonomisine önemli bir katkı olmuştur. Pandemi nedeniyle, “sürdürülebilirlik” ilkesinin ve tarım gibi kritik sektörlerde çalışanların öneminin artık her zamankinden daha çok farkındayız. 2020 Nobel Barış Ödülü'nün Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na verilmiş olmasının da bizlere gösterdiği üzere, nesillerin devamı ve dünyanın korunması için gıda ekosistemini yeniden tasarlamak bugün küresel bir önceliktir. Pioneering Ventures grup şirketlerinin küresel gıda sistemini çiftlikten sofraya kadar dönüştürme misyonunu arkasına alan DistriCo Anatolia ve dünyaca ünlü Happy Banana markası; hem güvenli, sağlıklı ve izlenebilir gıda üretiminde kullandığı teknolojik altyapısı sayesinde Türk tüketicisine büyük fayda sağlayacak hem de sürdürülebilir modern tarım konusundaki know-how'ıyla gıda endüstrimizin gelişimine, çiftçilerimize, tarım işçilerine ve genel olarak ekonomimize ciddi katma değer sunacaktır.”