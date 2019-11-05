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"Mutluluğun Adresi" yarınlara ‘umut' oluyor

"Mutluluğun Adresi" yarınlara ‘umut' oluyor

2014 yılından bu yana sosyal sorumluluk alanında hizmet veren Mutluluğun Adresi sosyal yardımlaşma derneği okulların açılmasıyla beraber Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarına destek vermeye başladı.

Eğitim paketi desteği ve dernek gönüllüleriyle birlikte okul boyama etkinlikleri yapan Mutluluğun Adresi sosyal yardımlaşma derneği aynı zamanda ihtiyaç sahipleri aileler, çocuklar ve yaşlılara gerekli yardımlarda bulunuyor.

 ‘Yarınlara' destek

Onlarca okulun yenilenmesine destek olan dernek, her mesleki gruptan oluşan gönüllülerin katılımıyla yardım bekleyen yeni okullara ve öğrencilere kucak açıyor. Sosyal yardımlaşma konusunda oldukça aktif çalışan dernek, köy okulları projelerinin yanı sıra darülaceze ziyaretleri, onkoloji servisleri ziyaretleri ve ihtiyaç sahibi ailelere de destek vererek yarınlara destek oluyor. Son zamanlarda eğitime katkı amacıyla açtıkları rehabilitasyon merkezleri ile down sendrom, otizm, cerebral palsi gibi özel gereksinimli çocuklara da eğitim alanında katkı sağlamaya devam ediyor. Bu eğitim misyonuyla gelecek nesillerin daha gülen gözlerle geleceğe bakabilmesi için umut olan Mutluluğun Adresi, özel çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve geleceklerine yatırım yapmayı vaat ediyor ve toplumda sosyal sorumluluk farkındalığı oluşturmayı hedefliyor.
 

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