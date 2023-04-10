'Mutluluk üniversitesi'

Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesinde eğitim hayatına başlayan Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ege Geriatri Derneği iş birliği ile yürütülen bir sosyal sorumluluk projesi sonucu ortaya çıktı. Proje, 60 yaş üstü bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu devam eden öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması ve kuşaklar arası etkileşim, iletişim ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Üniversitedeki eğitimler ise gönüllü akademisyen, öğretmen ve eğitmenler tarafından veriliyor. 60 yaş üstü öğrenciler bazı derslere liseli öğrencilerle birlikte giriyor, onlara özelikle cep telefonu konusunda merak ettikleri soruları da soruyor. 3YÜ'nün öğrenci yelpazesi de dikkat çekiyor. Pek çok farklı meslek grubundan emekli bireylerin yanı sıra hayatında hiç çalışmamış kişilerin de bulunduğu üniversitede, ilginç karşılaşmalar da yaşanıyor. Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar'ın lise öğretmeni, 3. Yaş Üniversitesinde öğrenci oldu. Aynı lisede uzun yıllar eğitim veren bir öğretmen de yine 3. Yaş Üniversitesinin çiçeği burnunda öğrencileri arasında yer aldı. Öğrenmek için yaşın önemli olmadığını belirten eğitim sevdalıları; ilk dönem sonunda karne almayı, ardından da okuldan mezun olarak kep atmayı hayal ediyor.

“Kep atacağız, şahane olacak”

71 yaşındaki öğrenci Ayhan Altunkaynak, “Evde oturup kendimizi televizyona bağlanmaktansa burada bir şeyler öğrenmek çok güzel. Çevrem, ‘Yaş 70, iş bitmiş. Senin ne işin var orada?' diyor ama ben de ‘Ben daha 18 yaşındayım' diyorum. Bana bir tek torunum destek oluyor. Üniversiteler bitince kep atmak çok zevkli oluyor. Biz de kep atacağız, şahane olacak” diyerek duygularını dile getirdi.

Öğrencisi, öğretmeni oldu

3. Yaş Üniversitesinin en dikkat çeken öğrencilerinden biri ise 65 yaşındaki Şükran Deniz Küney. Küney, okulun müdürü Gülşen Salgar'ın lise öğretmenliğini yapmış emekli bir öğretmen. Öğrencisinin artık öğretmeni olduğunu belirten Küney, “Gülşen benim sağlık meslek lisesinden öğrencimdi. Bir gün karşıma öğretmen olarak çıktı. Kendisi şu anda da benim öğretmenim. Bu yüzden kızımın da diline düştüm. Dün kendimi iyi hissetmediğim için okula gelemedim. Kızım, ‘Ben seni öğretmenine şikayet etmez miyim? Sen yaramaz bir öğrencisin' diye bana velilik yaptı” derken, Salgar ise “Dünya tersine döndü. Kızı velisi oldu, ben öğretmeni oldum. Zaten hayat boyu öğrenme dediğimiz şey; öğrenenin öğrettiği, öğretenin öğrendiği bir döngü” ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri

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