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Mut'ta 2 ayrı trafik kazası: 9 yaralı

Mut'ta 2 ayrı trafik kazası: 9 yaralı
Mut'ta 2 ayrı trafik kazası: 9 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dağpazarı Mahallesi'nden Mut istikametine seyir halinde olan Mustafa K.'nin (43) kullandığı Mut Belediyesine ait 33 DHK 81 plakalı çöp kamyonu rüzgar santrali mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Sürücü Mustafa K. ve araçta bulunan Ersin M. (41) ve Mehmet K. (41) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulanslarla yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Mut Karaman karayolunda meydana geldi. Sami Kılıç'ın kullandığı 33 C 7035 plakalı fabrika işçilerini Karaman iline götüren Minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada Minibüste bulunan fabrika işçilerinden Neşe Şahin, Serpil Gürel, Sultan Elbeyli, Hatice Demir, Zeynep Tarsuslu ve Elif Özay yaralandı. 

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Hasan Çetin
 

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