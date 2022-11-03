Muud'da Ekim'de zirvenin sahibi Semicenk oldu

Müzik platformu Muud'un Ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada sevilen isim Semicenk yer aldı.
Madrigal'ın Neogazino albümü zirvede
Rock müziğinin sevilen gruplarından Madrigal'ın ‘Neogazino' albümü yerli albümler kategorisinin lideri oldu. Semicenk'in ‘Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?' parçası, ‘En Çok Dinlenen Yerli Single'lar listesinde ilk sıraya yerleşti.
Yabancılarda şampiyon Tom Odell ve Taylor Swift
Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell, ‘Another Love' parçası ile ilk sırada yer alırken, Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde zirveye yerleşti. Yine Taylor Swift'in ‘Midnights' albümü ayın en çok dinlenen albümü oldu.
En çok dinlenen yerli single'lar
Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın
Zeynep Bastık - Ara
Dedublüman - Belki [Akustik]
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya
Madrigal - Dip
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Gönül Meyhanesi
Tarkan - Yap Bi Güzellik
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)
Semicenk - Herkes Gibisin
En çok dinlenen yerli albümler
Madrigal - Neogazino
UZI - EL CHAVO
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
cakal - Paradoks
Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin
Müslüm Gürses - Küskünüm
UZI - Kan
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Simge - Ben Bazen
Ahmet Kaya - Ülkemde Son Turnem
En çok dinlenen yerli sanatçılar
Semicenk
Dedublüman
Zeynep Bastık
Tarkan
UZI
KÖFN
Kurtuluş Kuş
Burak Bulut
Madrigal
İkilem
En çok dinlenen yabancı albümler
Taylor Swift - Midnights [3am Edition]
Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)
BTS - Proof
Rosa Linn - SNAP PACK
Indila - Mini World (Deluxe)
Meghan Trainor - Takin' It Back
ROSALIA - MOTOMAMI +
The Weeknd - The Highlights
Harry Styles - Harry's House
Beyonce - RENAISSANCE
En çok dinlenen yabancı single'lar
Tom Odell - Another Love
Inna & Reynmen - Wherever You Go
Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT
Rosa Linn - SNAP
Harry Styles - As It Was
Taylor Swift - Lavender Haze
ROSALA - DESPECH
Madison Beer - Showed Me (How I Fell In Love With You)
Nej - Paro
The Weeknd - Blinding Lights
En çok dinlenen yabancı sanatçılar
Taylor Swift
Rihanna
Eminem
INNA
Tom Odell
BTS
The Weeknd
Billie Eilish
Evgeny Grinko
Maneskin
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