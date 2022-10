Muud'un Eylül'de en çok dinlenenler listesi açıklandı

Müzik platformu Muud'un Eylül'de en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli single listesinde pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık'ın ‘Ara' isimli şarkısı ilk sırada.

Eylül ayında UZİ fırtınası

Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden UZİ'nin yeni albümü EL CHAVO, Eylül ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti. Son zamanlarda şarkılarıyla adından söz ettiren Semicenk ise yerli sanatçılar listesinin lideri oldu.

Yabancılarda şampiyon INNA

Yabancı şarkılar kategorisinde Türkiye'nin başarılı isimlerinden Reynmen ile düet yapan INNA'nın Wherever You Go parçası ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Eylül ayında INNA, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirveye ulaştı. Tom Odell'in ‘Long Way Down (Deluxe)' albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.

Muud'da en çok dinlenen yerli single'lar

Zeynep Bastık - Ara

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya

Tarkan - Yap Bi Güzellik

Madrigal - Dip

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (feat. İrem Derici)

cakal - İmdat

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Semicenk - Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Canbay & Wolker - Leylim Yar

En çok dinlenen yerli albümler

UZI - EL CHAVO

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Madrigal - Neogazino

cakal - Paradoks

Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin

UZI - Kan

Müslüm Gürses - Küskünüm

Patron - KIŞ UYKUSU

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Mabel Matiz - Maya

En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

UZI

Tarkan

Zeynep Bastık

Edis

KÖFN

Kurtuluş Kuş

Burak Bulut

Madrigal

İkilem

En çok dinlenen yabancı albümler

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

BTS - Proof

The Weeknd - The Highlights

Indila - Mini World (Deluxe)

ROSALIA - MOTOMAMI +

Harry Styles - Harry's House

Alicia Keys - KEYS II

Beyonce - RENAISSANCE

Maneskin - Chosen

Drake - Honestly, Nevermind

En çok dinlenen yabancı single'lar

Inna & Reynmen - Wherever You Go

Tom Odell - Another Love

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Harry Styles - As It Was

Nej - Paro

The Weeknd - Blinding Lights

ROSALIA - DESPECHA

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Maneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

En çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

Tom Odell

The Weeknd

BTS

Billie Eilish

Harry Styles

Imagine Dragons

ROSALIA

Modern Talking

Evgeny Grinko

